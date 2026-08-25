Оренбуржье на четвертом месте в России по эффективности диспансерного наблюдения

Оренбургская область заняла четвертое место в России по уровню эффективности работы диспансерного наблюдения. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Специалисты центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ оценили организацию диспансерного наблюдения взрослого населения в регионах страны за 2024 год. Оценка проводилась по семи ключевым показателям: от охвата пациентов и полноты обследований до уровня госпитализаций, вызовов скорой помощи и смертности.

В топ регионов-лидеров также вошли Челябинская (первое место), Тульская и Брянская области. Разработанный индекс планируют использовать для ежегодного мониторинга здравоохранения и принятия адресных управленческих решений.

Руфия Кутляева