Инфляция учла расходы на горючее

Цены на товары и услуги в Удмуртии выросли в июле на 0,2%. Годовая инфляция относительно июня замедлилась с 6,35 до 6,1%. Как следует из ежемесячного отчета ЦБ, это выше, чем по стране в целом, где показатель составил 5,98%. На динамику повлияли, среди прочего, рост цен на проездные в Ижевске и подорожание горючего. При этом из расчета вышла прошлогодняя индексация коммунальных тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Годовая инфляция в Удмуртии снизилась в июле относительно июня на 0,25 п. п. — до 6,1%. Тем не менее, сообщили в ЦБ, это выше, чем в целом по стране — 5,98%. Цены за июль в республике в целом выросли на 0,22%. Среди «разовых факторов», обеспечивающих такую динамику, — ускоренное подорожание бензина и дизеля. Кроме того, слабее, чем обычно в июле, дешевели овощи и фрукты. «В услугах в целом цены повышались медленнее, но бытовые и медицинские услуги продолжали дорожать быстрыми темпами из-за напряженности с кадрами»,— добавил регулятор. При этом из расчета инфляции вышла прошлогодняя индексация коммунальных тарифов.

Продовольствие

Сильнее всего за июль в Удмуртии среди продуктов подорожал сахар — на 6,3%. За 12 месяцев он увеличился в цене на 19,5%. По данным Удмуртстата, 1 кг песка стоил в том месяце 76,8 руб. В ЦБ это связали, в частности, с сезонным ростом спроса на продукт и сокращением запасов перед новым производственным сезоном.

За год мясо птицы подорожало на 9,8%. Регулятор указал на увеличение издержек, в том числе на корма, ветпрепараты и логистику. По данным статистического органа, куриные окорочка в июле стоили в среднем 279,5 руб.

Кондитерские изделия за год прибавили в цене 5,1%, рыбопродукты — 5,4%, мясопродукты — на 5,6%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 8,5%.

В июле продолжили дешеветь куриные яйца — на 9,8% за месяц, до 75,6 руб. за десяток. ЦБ связал это с сезонным ростом производства продукта. При этом за 12 месяцев яйца подорожали на 9,4%.

В целом продовольственные товары в Удмуртии подорожали на 0,16% за июль, на 4,6% — за год.

Непродовольственные товары

Моторное топливо в Удмуртии выросло в цене за июль на 1,1%. «Повлияло временное сокращение производства в условиях повышенного сезонного спроса»,— кратко прокомментировали в ЦБ. За год горючее подорожало на 12,3%. По Удмуртстату, 1 л дизеля в июле стоил 67,5 руб., АИ-92 — 64 руб., АИ-95 — 68,9 руб., АИ-98 и выше — 98,2 руб.

Регулятор указал на рост цен в том месяце на телевизоры и смартфоны, чему способствовало некоторое ослабление рубля в июне—июле. В целом телерадиотовары и средства связи в середине лета подорожали в среднем на 2,1%. По Удмуртстату, телевизор стоил 31,7 тыс. руб., смартфон — 16,3 тыс. руб.

Обувь при этом подешевела за июль на 0,35%. В ЦБ это связали с сезонным снижением цен на летнюю коллекцию. За год цены на обувь выросли на 2,1%.

Непродовольственные товары в Удмуртии в целом выросли в цене на 0,3% в июле, на 5,4% — за 12 месяцев.

Услуги

Цены на услуги пассажирского транспорта в Удмуртии увеличились на 2,7% в июле, на 12,5% — за год. Росту за месяц, среди прочего, способствовало повышение стоимости проездных билетов на трамвай, троллейбус и автобус в Ижевске с 1 июля. Напомним, что они подорожали в среднем более чем на 25%.

Медицинские услуги выросли в цене за месяц на 1,4%, санаторно-оздоровительные — на 1,3%, культурные — на 0,4%, бытовые — на 0,4%. Услуги ЖКУ и аренды, напротив, за июль подешевели на 0,18%. Напомним, что индексацию коммунальных тарифов перенесли на октябрь.

В то же время подешевел отдых на Черноморском побережье, обратили внимание в ЦБ. Отчасти это связано с тем, что в наблюдение Росстата за ценами попадают туры с отправлением в августе, когда спрос традиционно снижается. За 12 месяцев путевки на отдых на Черном море подешевели на 6,11%. По данным Удмуртстата, такая поездка в среднем стоила 55,8 тыс. руб.

Услуги в Удмуртии выросли в цене за июль на 0,17%, за год — на 8,7%.

Евгений Щепелев