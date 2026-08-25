В Самаре выдали разрешение на строительство жилья в историческом центре

В Самаре разрешение на строительство выдали по проекту жилой застройки на ул. Алексей Толстого, 8 в Самарском районе. Об этом сообщает министерство градостроительной политики Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Застройщик планирует до конца этого года вести подготовку площадки под будущее строительство. Проект предусматривает концепцию переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, которую впишут в историческую среду.

В январе этого года на рабочей группе Градостроительного совета озвучивалось, что проект вписывается в историческую среду и достаточно мягкий по решению.

Руфия Кутляева