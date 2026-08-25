Михаил Белов ушел с поста главного тренера ульяновской «Волги»

Михаил Белов покинул пост главного тренера «Волги». Об этом сообщает пресс-служба ульяновского футбольного клуба.

На данный момент «Волга» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги Pari с шестью очками.

«У команды был свой стиль, она нравилась, многие отмечали наш атакующий футбол. Возможно, где-то даже слишком романтичный и авантюрный, за что нас порой наказывали более опытные в плане выступлений в ФНЛ соперники. Но мы хотим не бороться за выживание, а ставим цель сделать шаг вперед, уверенно добиваться положительных результатов. Естественно, что положение дел на старте нового сезона не может удовлетворять», — приводит слова директора клуба Михаила Наволокина пресс-служба «Волги».

Михаил Белов был назначен наставником «Волги» летом 2024 года. В прошлом сезоне команда заняла 14-е место в Первой лиге. К ближайшему матчу в Нижнем Новгороде с текущим лидером турнирной таблицы команду будет готовить Алексей Тускаев.

Андрей Сазонов