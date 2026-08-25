НОВИКОМ представил флагманский вклад с доходностью до 15% годовых

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) первым на рынке предложил розничным клиентам депозит сроком 1825 и 3650 дней. Сверхдлительное размещение доступно по вкладу «Рантье», процентный доход по которому «привязан» к значению ключевой ставки Банка России.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

«Рантье» — это депозит с «плавающей» ставкой, позволяющий клиентам НОВИКОМа сохранять привлекательную доходность и обеспечить надежность вложений в условиях изменений денежно-кредитной политики страны. Максимальный доход по вкладу достигает 15% годовых, что выше средних рыночных показателей классических депозитов.

К ранее установленным срокам вклада в 250, 550 и 1100 дней НОВИКОМ добавил еще два — 1825 и 3650 дней. Таким образом, на сегодня «Рантье», предусматривающий возможность разместить средства на 5 и 10 лет, является самым долгосрочным депозитом на банковском рынке страны.

Минимальная сумма для открытия вклада составляет 10 тысяч рублей. Важной особенностью депозита является опция ежемесячной капитализации процентов, которая обеспечивает дополнительный рост совокупного дохода. Вклад можно пополнять без ограничения по сумме в течение всего времени размещения средств. Расходные операции не предусмотрены.

«Тенденция к снижению ключевой ставки повлекла за собой приток средств в долгосрочные депозиты. НОВИКОМ отреагировал на изменение конъюнктуры и предложил максимально выгодные условия долгосрочного размещения денежных средств. Наши клиенты получили возможность защитить свои сбережения от инфляции и на десятилетнюю перспективу задать горизонт планирования», — отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Напомним, что в 2021 году НОВИКОМ одним из первых российских банков предложил клиентам вклад, следующий за ставкой Банка России. С момента запуска он сохраняет высокую популярность среди накопительных продуктов НОВИКОМа: депозит выбирает каждый третий вкладчик. Вклад неоднократно входил в список лучших накопительных продуктов российских банков по версии ведущих финансовых маркетплейсов.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»