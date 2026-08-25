В Набережных Челнах по итогам года десять жителей задекларировали доход свыше 1 млрд руб. Об этом сообщила руководитель налоговой инспекции по городу Диана Сагетдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах десять человек получили за год более 1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Набережных Челнах десять человек получили за год более 1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пять из них являются руководителями организаций, четверо зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Еще один житель получил доход от купли-продажи ценных бумаг.

Также госпожа Сагетдинова сообщила, что за первое полугодие с территории Набережных Челнов в федеральный бюджет поступило 27,2 млрд руб. налогов, в бюджет Татарстана — 16,9 млрд руб., в городской бюджет — 4,7 млрд руб.

Задолженность в консолидированный бюджет Татарстана с учетом задолженности граждан и организаций, находящихся в процедуре банкротства, на 1 июля составила 1,2 млрд руб., в том числе 976 млн руб. задолженности в республиканский бюджет и 193 млн руб. — в городской.

Анна Кайдалова