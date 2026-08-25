Сбивший школьников на мотоцикле в Башкирии подросток стал фигурантом уголовного дела

СКР по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении подростка, который на питбайке сбил группу школьников, один из них погиб. Фигурант дела подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», 25 августа в Туймазинском районе подозреваемый, не имея водительских прав, на кроссовом мотоцикле сбил на обочине троих несовершеннолетних пешеходов. Один из подростков от полученных травм скончался на месте, остальные были доставлены в больницу. Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали полицейские.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, добавили в пресс-службе СКР по Башкирии.

Майя Иванова