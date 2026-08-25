Руководителей верещагинского ЧОП будут судить за невыплату зарплаты

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовных дел в отношении директора и исполняющего обязанности директора верещагинского охранного предприятия. Они обвиняются в частичной невыплате заработной платы. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры края.

Как установило следствие, в 2025–2026 годах заработная плата одному из работников выплачивалась не в полном объеме — ниже минимального размера оплаты труда и без учета компенсационных выплат за работу в ночное время. Общая сумма недоначисленных средств составила более 230 тыс. руб.

После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работником была полностью погашена. Однако, учитывая, что окончательный расчет был произведен в срок свыше двух месяцев со дня возбуждения уголовных дел, оснований для прекращения уголовного преследования не имеется. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.