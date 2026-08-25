В Башкирии ожидаются дожди, грозы, ветер и туман

26 августа в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ветер западный, 5–10 м/с, при грозе возможны порывы до 16 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +11…+16°, днем поднимется до+21…+26°.

На дорогах ночью и утром местами будет туман, видимость в котором составит 500 м и менее.

В Уфе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем существенных осадков не ожидается. Ветер западный, 5–10 м/с, местами его порывы достигнут 15 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +12…+14°, днем повысится до +22…+24°.

Майя Иванова