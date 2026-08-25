Самарский боец стал бронзовым призером первенства мира в Абу-Даби

Самарский боец Джасурбек Махкамов стал бронзовым призером первенства мира в весовой категории до 93 кг. Спортсмен участвовал в чемпионате мира по ММА среди юношей и девушек до 17 лет в Абу-Даби в составе сборной России. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона отмечает, что тренером Джасурбека Махкамова является Антон Захарчев, который сам неоднократно становился победителем и призером первенств и чемпионатов.

«Уверен, под руководством таких наставников спортсмены Самарской области еще не раз поднимутся на пьедестал. Важно, что впервые за последние пять лет наши спортсмены по смешанным единоборствам вышли на международную арену под национальным флагом и в сопровождении государственного гимна России», — отмечает Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева