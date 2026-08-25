В Татарстане сотрудники ФСБ задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Татарстана задержали за призывы к терроризму и экстремизму в Telegram

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Жителя Татарстана задержали за призывы к терроризму и экстремизму в Telegram

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Он размещал в Telegram комментарии с призывами к боевым действиям и истреблению людей по национальному и религиозному признакам.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганду (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Анна Кайдалова