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Жителя Татарстана задержали за призывы к терроризму и экстремизму в Telegram

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Жителя Татарстана задержали за призывы к терроризму и экстремизму в Telegram

Жителя Татарстана задержали за призывы к терроризму и экстремизму в Telegram

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Жителя Татарстана задержали за призывы к терроризму и экстремизму в Telegram

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Он размещал в Telegram комментарии с призывами к боевым действиям и истреблению людей по национальному и религиозному признакам.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганду (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Анна Кайдалова