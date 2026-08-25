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Глава СК поручил ускорить расследование дела об обрушении кровли школы в Алатыре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о ненадлежащем содержании школы в Алатыре. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Глава СК поручил ускорить расследование дела об обрушении кровли школы в Алатыре

Глава СК поручил ускорить расследование дела об обрушении кровли школы в Алатыре

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава СК поручил ускорить расследование дела об обрушении кровли школы в Алатыре

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В феврале кровля школы, построенной в 1971 году, обрушилась под тяжестью снега. Пострадавших не было. Несмотря на повреждения, ремонтные работы до сих пор не завершены.

Уголовное дело расследуется в СУ СК России по Чувашии с февраля.

Анна Кайдалова