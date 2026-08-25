Двух девушек задержали в Удмуртии по делу о хищении 15 млн рублей у пенсионерки

Полицейские в Удмуртии задержали двух девушек—курьеров, получивших от обманутой мошенниками пенсионерки более 15 млн руб. Как сообщили в региональном МВД, их заключили под стражу.

В полицию потерпевшая обратилась в середине августа. По словам заявительницы, в апреле ей позвонил якобы сотрудник Минобороны, который рассказал, что она имеет право на получение земельного участка из-за гибели бывшего супруга на СВО. Мошенник убедил ее назвать СНИЛС.

Вскоре пенсионерке позвонил другой мошенник. Он сообщил, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан и неизвестные пытаются похитить средства с ее банковского счета.

В дальнейшем звонившие под разными предлогами, в том числе якобы для перевода средств на безопасный счет, выманили у пенсионерки свыше 15 млн руб. Она снимала деньги несколько раз и передавала их неизвестным девушкам. Кроме того, злоумышленники убедили потерпевшую продать дом.

Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ст. 159 УК). Среди задержанных курьеров — 18-летняя жительница Липецкой области и 21-летняя жительница Перми. Их заключили под стражу. Устанавливаются другие причастные к преступлению.