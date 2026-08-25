В Оренбурге мужчина отдал мошенникам более миллиона рублей, чтобы купить автомобиль Toyota

В Оренбурге 41-летний местный житель лишился 1,17 млн руб. при покупке Toyota RAV4 через интернет: мужчина стал жертвой мошенников, на которых он наткнулся в социальных сетях. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правоохранители установили, что потерпевший увидел объявление о продаже автомобиля в одном из мессенджеров, после чего связался с продавцом и заключил договор. Мужчина перевел сумму полной стоимости автомобиля — 1,17 млн руб. — на указанный счет. Затем неизвестный попросил дополнительно оплатить утилизационный сбор, однако такая просьба показалось покупателю подозрительной. Он обратился в полицию, поняв, что стал жертвой мошенников.

В пресс-службе ведомства заявили, что на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Яна Вежлева