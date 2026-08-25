Русский драмтеатр Удмуртии откроет осенний сезон двумя премьерами — трагифарсом «Зойкина квартира» (18+) и комедией «Записки юного врача» (16+) по работам Михаила Булгакова. Репертуар на сентябрь—октябрь культурное учреждение опубликовало в соцсетях.

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«Зойкину квартиру» поставят на большой сцене 11—12 сентября. Стоимость билетов на спектакль начинается от 1,3 тыс. руб. «Записки юного врача» покажут на малой сцене 6—7 октября. Билеты стоят 1,6 тыс. руб.

К «особенным событиям» в драмтеатре отнесли спектакль «Папа» (16+). За главную роль в постановке Юрий Малашин стал лауреатом театральной премии «Золотая маска». «Папа» входит в «Золотой фонд театральных постановок России». Выступления запланированы 24 сентября и 25 октября.