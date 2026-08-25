Суд признал сделку жены пермского аптекаря недействительной

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление финансового управляющего бывшего совладельца сети «Аптека от склада» Николая Шаврина о признании недействительной сделки купли-продажи недвижимости. Информация об этом размещена на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Речь идет о квартире, расположенной по адресу: Пермь, Тополевый пер., 5, кв. 80. Договор купли-продажи был заключен между супругой должника Надеждой Шавриной и Еленой Горбуновой в мае 2023 года. Суд обязал госпожу Горбунову вернуть квартиру в конкурсную массу должника и восстановил право требования к госпоже Шавриной на 5 млн руб.

Николай Шаврин и его бизнес-партнер Андрей Годовалов развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году сеть «Аптека от склада» свернула деятельность, а связанные с ней компании обанкротились. В марте 2024 года господа Годовалов и Шаврин, которые признали за собой долги на 4 млрд руб., были также признаны несостоятельными.

В 2024 году Андрею Годовалову и Николаю Шаврину было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере — на сумму более 418 млн руб. Как считает следствие, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Господин Шаврин вины не признал, его уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. В сентябре Симоновский райсуд Москвы начнет рассматривать второе дело в отношении аптекаря по обвинению в аналогичном составе преступления.

Андрей Годовалов выехал из страны и был объявлен в розыск, дело в его отношении было выделено в отдельное производство.