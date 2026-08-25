В Татарстане выпускникам этого года, набравшим максимальное количество баллов на ЕГЭ, предусмотрены единовременные выплаты из республиканского бюджета. На эти цели выделено 6,8 млн руб., сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на выплаты выпускникам со 100 баллами выделили 6,8 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ В Татарстане на выплаты выпускникам со 100 баллами выделили 6,8 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Размер выплаты зависит от количества предметов, по которым выпускник получил максимальный результат. За 100 баллов по одному предмету предусмотрено 15 тыс. руб., по двум — 25 тыс. руб., по трем — 35 тыс. руб.

Анна Кайдалова