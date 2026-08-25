«Сбер» ухудшил прогноз роста ВВП по итогам года

По итогам 2026 года реальный внутренний валовый продукт (ВВП) России вырастет на 0,6%, заявила на проходящей в Уфе конференции «Рынок недвижимости — 2027» исполнительный директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Василиса Баранова. По ее словам, в феврале банк прогнозировал рост на 1,2%.

В 2027 году экономика России может вырасти на 1,4% (ранее прогнозировалось 1,5%).

Кроме того, рассказала госпожа Баранова, если ранее ожидалось, что инфляция по итогам нынешнего года снизится до 5,6%, то ситуация на топливном рынке вынудила ухудшить прогноз до 6,5%. Ключевая ставка вместо ранее прогнозировавшихся 12% опустится только до 13,5%, считают в «Сбере».

Идэль Гумеров