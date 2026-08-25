Оренбуржье оказалось на 23-м месте по доле расходов на ЖКХ в России

Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов России по доле расходов на ЖКХ в семейном бюджете. Согласно данным, жители Оренбургской области ежемесячно тратят на коммунальные услуги в среднем 5 тыс. руб. — это около 8% от совокупного дохода семьи. По этому показателю регион находится на 23-й позиции среди 85 проанализированных субъектов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Соседние регионы при этом тратят на ЖКХ больше: в Самарской области средний чек составляет 6,4 тыс. руб., в Башкортостане — 5,36 тыс., в Татарстане — 5,26 тыс. руб. Меньше всего на коммуналку уходит у жителей Дагестана — 4,2 тыс. руб., или 5% бюджета. Самые высокие расходы зафиксированы в Мурманской области — 13 тыс. руб. в месяц, что составляет 14% от доходов семьи. Среднероссийский показатель — около 6,5% от семейного бюджета.

Яна Вежлева