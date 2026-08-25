Ольга Логинова покинула пост главы департамента развития территорий Липецка

Пост председателя департамента развития территорий Липецка покинула Ольга Логинова. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе мэрии. По данным Rusprofile, она была назначена на должность 8 ноября 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель департамента развития территорий Липецка Ольга Логинова

Фото: Департамент развития территории администрации Липецка Бывший председатель департамента развития территорий Липецка Ольга Логинова

Фото: Департамент развития территории администрации Липецка

Исполнять обязанности госпожи Логиновой будет заместитель председателя департамента Татьяна Инютина.

В мэрии отметили, что работа ведомства будет перестроена с учетом новых задач. Ключевая цель — сделать работу с территориями более понятной, оперативной и эффективной. За каждым вопросом должен быть закреплен конкретный ответственный, ни одна проблема не должна остаться без решения.

До госпожи Логиновой департамент развития территории Липецка с 10 февраля 2022 года возглавлял Юрий Сосновский. Он покинул пост 24 октября 2022 года по собственному желанию. Тогда же исполняющей обязанности назначили Ольгу Логинову, на тот момент руководившую управлением Октябрьского округа.

Мария Свиридова