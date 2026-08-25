Ольга Логинова покинула пост главы департамента развития территорий Липецка
Пост председателя департамента развития территорий Липецка покинула Ольга Логинова. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе мэрии. По данным Rusprofile, она была назначена на должность 8 ноября 2022 года.
Бывший председатель департамента развития территорий Липецка Ольга Логинова
Фото: Департамент развития территории администрации Липецка
Исполнять обязанности госпожи Логиновой будет заместитель председателя департамента Татьяна Инютина.
В мэрии отметили, что работа ведомства будет перестроена с учетом новых задач. Ключевая цель — сделать работу с территориями более понятной, оперативной и эффективной. За каждым вопросом должен быть закреплен конкретный ответственный, ни одна проблема не должна остаться без решения.
До госпожи Логиновой департамент развития территории Липецка с 10 февраля 2022 года возглавлял Юрий Сосновский. Он покинул пост 24 октября 2022 года по собственному желанию. Тогда же исполняющей обязанности назначили Ольгу Логинову, на тот момент руководившую управлением Октябрьского округа.