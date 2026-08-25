В Татарстане с начала года построили и модернизировали почти 700 базовых станций

В Татарстане с начала года операторы связи построили 130 новых и модернизировали более 560 базовых станций. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

До конца года планируется запустить и обновить 1,1 тыс. объектов связи. Из них 398 станций построят с нуля, еще на 702 объектах заменят оборудование.

Основной объем работ (277 объектов) придется на Казань, 113 — на Нижнекамск и 93 — на Набережные Челны. Среди муниципальных районов по темпам обновления сети лидируют Зеленодольский, Елабужский, Альметьевский и Высокогорский районы.

Анна Кайдалова