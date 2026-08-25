ЖК «Новатор»: как строится эталон городской среды в Уфе

В начале 2026 года ЖК «Новатор» от группы компаний «Первый Трест» получил звание лучшего жилого комплексановостройки Республики Башкортостан по версии федеральной премии «ТОП ЖК2026». Сегодня комплекс продолжает строиться.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Общая площадь застройки превышает 150 тыс. кв. м. Проект реализуется в соответствии с графиком строительномонтажных работ. На текущий момент введены в эксплуатацию второй литер (ключи переданы почти 400 семьям) и литер 5.1 — это демонстрирует соблюдение обязательств перед участниками долевого строительства.

В летнем сезоне 2026 года на площадке задействовано порядка 260–270 специалистов. Работы ведутся параллельно на нескольких объектах. Литер 5.2 выходит на финишную прямую: завершение строительномонтажных работ планируется с опережением сроков, ввод в эксплуатацию намечен на начало 2027 года. В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадных панелей и витражных конструкций, прокладка внутренних инженерных сетей, отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

Литер 1 находится на этапе активного возведения монолитного каркаса и кладки наружных и внутренних кирпичных стен и перегородок — на этом этапе закладываются ключевые параметры прочности и долговечности здания.

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Планируемый срок сдачи всего жилого комплекса «Новатор» — третий квартал 2028 года. По оценке руководителя проекта Лината Ихсанова, «Новатор» формируется не как набор домов, а как полноценный городской квартал с продуманной средой и долгосрочными решениями для комфорта жителей. Задача девелопера — не просто сдать объект в срок, а задать эталон для новых проектов в Уфе и регионе

Баланс масштаба и комфорта

Архитектурная концепция «Новатора» строится на принципе соразмерности человеку: несмотря на внушительные объемы, комплекс не производит впечатления громоздкого. Эффект достигается за счет структурирования объемов на небольшие блоки и применения переменной этажности (от 10 до 25 этажей). Динамичный фасад в сдержанной цветовой гамме с чередованием стеклянных витражей подчеркивает современный характер проекта.

В ЖК «Новатор» представлены различные форматы жилья: от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир, в которых можно организовать кабинет или вторую детскую. Среди характерных особенностей планировок — кухнигостиные, раздельные санузлы, гардеробные ниши. Продуманная геометрия помещений позволяет гибко зонировать пространство под индивидуальные сценарии проживания.

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При проектировании учтены принципы энергоэффективности: ориентация корпусов и конфигурация фасадов оптимизированы для максимального использования естественного освещения и снижения теплопотерь.

Как отмечает архитектор АО ГК «Первый Трест» Александр Червинский, целью проекта было создание комфортной, функциональной и эстетически гармоничной среды — отказ от типовых решений в пользу уникальной архитектуры, которая будет сохранять актуальность в течение десятилетий.

Контроль и технологии

Ключевым приоритетом девелопера остается качество строительства. На площадке внедрена многоуровневая система контроля: входной контроль материалов, операционный контроль монтажных работ и финальные испытания инженерных систем. Все материалы проверяются на соответствие действующим нормативам, включая требования по пожарной безопасности, шумоизоляции и энергоэффективности.

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По словам инженера ПТО Даниэля Зиновьева, работа ведется по жесткому регламенту: каждый этап фиксируется актами скрытых работ, проводятся замеры и фотофиксация. Особое внимание уделяется согласованию трасс инженерных сетей — это позволяет избежать конфликтов между системами и обеспечить соответствие проектным решениям. Параллельно формируются исполнительные схемы по наружным сетям, необходимые для передачи объекта эксплуатирующим организациям.

Конструктивная основа зданий — монолитнокирпичные конструкции, обеспечивающие высокую прочность, звукоизоляцию и долговечность. Среди технологических особенностей — централизованная система кондиционирования в каждой квартире: решение, пока редкое для уфимских новостроек, позволяет поддерживать оптимальный микроклимат круглый год. Квартиры передаются покупателям с предчистовой отделкой: выровненные и оштукатуренные стены, стяжка пола, разведение всех необходимых коммуникаций.

Благоустройство и инфраструктура

Дворовая территория спроектирована по принципу функционального зонирования с учетом потребностей разных возрастных групп. Для детей предусмотрены две игровые площадки с мягким покрытием из резиновой крошки, игровые комплексы из влагостойкой древесины и нержавеющей стали, зоны для малышей и площадки для детей постарше с элементами для лазания, балансирами и интерактивными панелями.

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Для взрослых жителей обустраиваются спортивная площадка с тренажерами, беговые дорожки, зона кроссфита и даже площадка для паделтенниса. В зоне тихого отдыха устанавливаются перголы с навесами. Пешеходная сеть формируется из тротуарной плитки с разной фактурой; плавные уклоны и отсутствие порогов обеспечивают доступность для маломобильных групп населения. Предусмотрены велопарковки рядом с выходами из подъездов и у коммерческих помещений.

Озеленение выполнено по ландшафтной схеме: высажены лиственные и хвойные деревья, кустарники, многолетние цветники и газоны. Территория оснащается системой видеонаблюдения и контроля доступа. В составе проекта — коммерческие помещения на первых этажах. Концепция «двор без машин» реализуется за счет подземного паркинга.

Гарантии для покупателей

Строительство комплекса ведется по схеме проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ». Банком одобрен кредит на сумму 3,1 млрд руб. для строительства следующих очередей. Три очереди комплекса уже введены в эксплуатацию.

Как подчеркивает коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова, схема проектного финансирования с эскроусчетами является главной гарантией для клиентов: средства защищены государством и банком, а соблюдение сроков сдачи объектов обеспечивается строгими стандартами контроля.

АО ГК «Первый Трест»

ЖК «Новатор» — ООО СЗ ИННОВАЦИЯ

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