ЖК «Новатор»: как строится эталон городской среды в Уфе
В начале 2026 года ЖК «Новатор» от группы компаний «Первый Трест» получил звание лучшего жилого комплексановостройки Республики Башкортостан по версии федеральной премии «ТОП ЖК2026». Сегодня комплекс продолжает строиться.
Общая площадь застройки превышает 150 тыс. кв. м. Проект реализуется в соответствии с графиком строительномонтажных работ. На текущий момент введены в эксплуатацию второй литер (ключи переданы почти 400 семьям) и литер 5.1 — это демонстрирует соблюдение обязательств перед участниками долевого строительства.
В летнем сезоне 2026 года на площадке задействовано порядка 260–270 специалистов. Работы ведутся параллельно на нескольких объектах. Литер 5.2 выходит на финишную прямую: завершение строительномонтажных работ планируется с опережением сроков, ввод в эксплуатацию намечен на начало 2027 года. В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадных панелей и витражных конструкций, прокладка внутренних инженерных сетей, отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории.
Литер 1 находится на этапе активного возведения монолитного каркаса и кладки наружных и внутренних кирпичных стен и перегородок — на этом этапе закладываются ключевые параметры прочности и долговечности здания.
Фото: АО ГК «Первый Трест»
Планируемый срок сдачи всего жилого комплекса «Новатор» — третий квартал 2028 года. По оценке руководителя проекта Лината Ихсанова, «Новатор» формируется не как набор домов, а как полноценный городской квартал с продуманной средой и долгосрочными решениями для комфорта жителей. Задача девелопера — не просто сдать объект в срок, а задать эталон для новых проектов в Уфе и регионе
Баланс масштаба и комфорта
Архитектурная концепция «Новатора» строится на принципе соразмерности человеку: несмотря на внушительные объемы, комплекс не производит впечатления громоздкого. Эффект достигается за счет структурирования объемов на небольшие блоки и применения переменной этажности (от 10 до 25 этажей). Динамичный фасад в сдержанной цветовой гамме с чередованием стеклянных витражей подчеркивает современный характер проекта.
В ЖК «Новатор» представлены различные форматы жилья: от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир, в которых можно организовать кабинет или вторую детскую. Среди характерных особенностей планировок — кухнигостиные, раздельные санузлы, гардеробные ниши. Продуманная геометрия помещений позволяет гибко зонировать пространство под индивидуальные сценарии проживания.
Фото: АО ГК «Первый Трест»
При проектировании учтены принципы энергоэффективности: ориентация корпусов и конфигурация фасадов оптимизированы для максимального использования естественного освещения и снижения теплопотерь.
Как отмечает архитектор АО ГК «Первый Трест» Александр Червинский, целью проекта было создание комфортной, функциональной и эстетически гармоничной среды — отказ от типовых решений в пользу уникальной архитектуры, которая будет сохранять актуальность в течение десятилетий.
Контроль и технологии
Ключевым приоритетом девелопера остается качество строительства. На площадке внедрена многоуровневая система контроля: входной контроль материалов, операционный контроль монтажных работ и финальные испытания инженерных систем. Все материалы проверяются на соответствие действующим нормативам, включая требования по пожарной безопасности, шумоизоляции и энергоэффективности.
Фото: АО ГК «Первый Трест»
По словам инженера ПТО Даниэля Зиновьева, работа ведется по жесткому регламенту: каждый этап фиксируется актами скрытых работ, проводятся замеры и фотофиксация. Особое внимание уделяется согласованию трасс инженерных сетей — это позволяет избежать конфликтов между системами и обеспечить соответствие проектным решениям. Параллельно формируются исполнительные схемы по наружным сетям, необходимые для передачи объекта эксплуатирующим организациям.
Конструктивная основа зданий — монолитнокирпичные конструкции, обеспечивающие высокую прочность, звукоизоляцию и долговечность. Среди технологических особенностей — централизованная система кондиционирования в каждой квартире: решение, пока редкое для уфимских новостроек, позволяет поддерживать оптимальный микроклимат круглый год. Квартиры передаются покупателям с предчистовой отделкой: выровненные и оштукатуренные стены, стяжка пола, разведение всех необходимых коммуникаций.
Благоустройство и инфраструктура
Дворовая территория спроектирована по принципу функционального зонирования с учетом потребностей разных возрастных групп. Для детей предусмотрены две игровые площадки с мягким покрытием из резиновой крошки, игровые комплексы из влагостойкой древесины и нержавеющей стали, зоны для малышей и площадки для детей постарше с элементами для лазания, балансирами и интерактивными панелями.
Фото: АО ГК «Первый Трест»
Для взрослых жителей обустраиваются спортивная площадка с тренажерами, беговые дорожки, зона кроссфита и даже площадка для паделтенниса. В зоне тихого отдыха устанавливаются перголы с навесами. Пешеходная сеть формируется из тротуарной плитки с разной фактурой; плавные уклоны и отсутствие порогов обеспечивают доступность для маломобильных групп населения. Предусмотрены велопарковки рядом с выходами из подъездов и у коммерческих помещений.
Озеленение выполнено по ландшафтной схеме: высажены лиственные и хвойные деревья, кустарники, многолетние цветники и газоны. Территория оснащается системой видеонаблюдения и контроля доступа. В составе проекта — коммерческие помещения на первых этажах. Концепция «двор без машин» реализуется за счет подземного паркинга.
Гарантии для покупателей
Строительство комплекса ведется по схеме проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ». Банком одобрен кредит на сумму 3,1 млрд руб. для строительства следующих очередей. Три очереди комплекса уже введены в эксплуатацию.
Как подчеркивает коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова, схема проектного финансирования с эскроусчетами является главной гарантией для клиентов: средства защищены государством и банком, а соблюдение сроков сдачи объектов обеспечивается строгими стандартами контроля.
АО ГК «Первый Трест»
ЖК «Новатор» — ООО СЗ ИННОВАЦИЯ
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