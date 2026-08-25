В Татарстане провели пилотную сделку по выпуску партнерских облигаций

В Татарстане состоялась первая в России пилотная сделка по выпуску партнерских облигаций. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

Сделку обсудили на совещании в Москве с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. Участники обсудили реализацию эксперимента по партнерскому финансированию, который с сентября 2023 года действует в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне.

Партнерское финансирование предполагает распределение между клиентами и инвесторами как доходов, так и рисков и не предусматривает получение инвестором процентного дохода от переданных клиенту средств.

Анна Кайдалова