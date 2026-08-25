ГК «Инструмент» запустила производство в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске состоялось официальное открытие первой очереди производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки ООО «Аксис» (входит в ГК «Инструмент»), сообщает пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Завод будет выпускать твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки. В строительство первой очереди производства ГК «Инструмент» вложила почти 1,4 млрд руб., общий объем инвестиций в проект превышает 3,5 млрд руб.

Губернатор Глеб Никитин назвал момент историческим: это первый завод, построенный на государственной площадке ОЭЗ «Кулибин». Резидентами ОЭЗ в Дзержинске, рассчитанной на 724 га, по последним данным, являются 58 компаний. По словам главы региона, в этом году на территории ОЭЗ будет запущен еще ряд предприятий.

ГК «Инструмент» в перспективе планирует создать на территории ОЭЗ станкоинструментальный кластер, включающий центр производства твердосплавных изделий, цех по сборке металлообрабатывающего оборудования, производству оснастки, крепежа и корпусного инструмента, инжиниринговый центр для разработки передовых решений. По словам директора ООО «Аксис» Артема Малова, промышленный комплекс объединит три корпуса общей площадью 64 тыс. кв. м.

Людмила Аристова