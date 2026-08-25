В Казани завершилось строительство Центра развития футбола на территории стадиона «Рубин». Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключение о соответствии требованиям проектной документации по второму этапу строительства объекта, сообщила пресс-служба Госстройнадзора республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани завершили строительство Центра развития футбола

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ В Казани завершили строительство Центра развития футбола

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В рамках этапа построили универсальный спортивный комплекс высотой от двух до четырех этажей. Его общая площадь составляет 9,9 тыс. кв. м. Комплекс предназначен для спортивной подготовки, проживания и реабилитации команды мастеров.

В мае и сентябре прошлого года Госстройнадзор Татарстана выдал заключения по первому и второму этапам строительства. В рамках них были возведены футбольный манеж и спортивная база.

Застройщиком проекта является МАУ «Футбольный клуб «Рубин», техническим заказчиком — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», генподрядчиком — ООО «Фортэкс», генпроектировщиком — ГУП РТ «Татинвестгражданпроект».

Анна Кайдалова