В Сорочинске госпитализирован школьник после столкновения питбайков с детьми

В Сорочинске в результате столкновения двух питбайков на полевой дороге в районе ул. Чернышевского пострадал 12-летний мальчик. Подросток был госпитализирован с телесными повреждениями. Об этом сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Инцидент произошел накануне вечером. Оба водителя являлись несовершеннолетними. Управлявшая другим питбайком 15-летняя школьница получила разовую медицинскую помощь. После аварии питбайки были помещены на специализированную стоянку, а сотрудники Госавтоинспекции начали выяснять все обстоятельства случившегося.

В отношении родителей пострадавших детей проводится проверка по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Данная норма предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Полиция напоминает, что питбайки являются спортивным инвентарем, использование которого на дорогах общего пользования запрещено. В ведомстве подчеркивают, что подобные транспортные средства представляют серьезную опасность для жизни детей.

Андрей Сазонов