Султан Бадыков назначен начальником управления образования мэрии Уфы
Начальником управления образования администрации Уфы назначен Султан Бадыков. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы мэрии Уфы Рустам Шарипов 25 августа на городском совещании по образованию.
Султан Бадыков родился в 1985 году в Чардаре (Казахстан). Он окончил Башкирский государственный педагогический университет по специальности «математика с дополнительной специальностью информатика», а также прошел профессиональную переподготовку в Центре профессиональной подготовки кадров по специальности «менеджмент в образовании».
Господин Бадыков работал учителем информатики в гимназии № 3 Уфы, директором лицея № 21, заместителем начальника управления образования мэрии Уфы. С октября 2024 года он был заместителем главы администрации Советского района Уфы.
Ранее начальником управления образования администрации Уфы был Азат Батыршин, назначенный на должность 24 мая 2022 года.