Ренат Халимов покинул пост гендиректора ОЭЗ «Иннополис»

Ренат Халимов покинул пост генерального директора особой экономической зоны «Иннополис», который занимал с 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба «Иннополиса».

Новым руководителем ОЭЗ назначили Олега Протопопова, с 2017 года отвечавшего за привлечение и развитие ИТ- и индустриальных компаний-резидентов.

Господин Протопопов заявил, что все текущие проекты и инициативы ОЭЗ будут продолжены. В числе приоритетов он назвал повышение эффективности сервисов, внутренних процессов и взаимодействия с компаниями-резидентами.

Анна Кайдалова