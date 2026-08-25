Три человека погибли, четверо ранены при ударах по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ 114 раз атаковали Белгородскую область. В Белгородском округе погибли трое мирных жителей. В том же муниципалитете и в Ракитянском округе пострадали четыре человека. Трое из них находятся на стационарном лечении. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев 25 августа в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кроме того, в больнице скончалась мирная жительница, которая получила тяжелые травмы в результате атаки ВСУ в Грайворонском округе 13 августа.

Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Сбиты и подавлены 157 беспилотников. Зафиксировано четыре обстрела с использованием артиллерии. Также ВСУ три раза сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 25 августа на территории РФ были перехвачены и уничтожены 148 воздушных целей. В Черноземье, помимо Белгородской области, их ликвидировали в Воронежской, Курской и Липецкой областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 111 раз атаковали Белгородскую область. В результате погиб мирный житель, еще десять человек пострадали.

Мария Свиридова