С медианной зарплатой в Башкирии можно купить 29 квадратных метров жилья в первичке

Во втором квартале 2026 года в Башкирии при медианной зарплате можно было купить жилье площадью 29 кв. м в новостройке. Об этом рассказала исполнительный директор Центра финансовой аналитики Сбера Василиса Баранова на проходящей в Уфе конференции «Рынок недвижимости — 2027». С первого квартала 2025 года площадь доступного жилья в «первичке» увеличилась на 3 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

По словам госпожи Барановой, сильнее всего на рост доступности повлияло увеличение доходов населения. Так, медианная зарплата во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Башкирии выросла на 15%, до 64 тыс. руб. Позитивно на ситуацию повлияло снижение ключевой ставки, негативно — рост цен.

На вторичном рынке получатель медианы мог позволить себе 25 кв. м (годовой рост — 8 кв. м). Основной вклад в улучшение доступности в этом секторе рынка недвижимости внесло снижение ключевой ставки (7 кв. м из 8 кв. м), полагают аналитики.

Идэль Гумеров