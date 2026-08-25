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В Перми по требованию прокуратуры запрещена эксплуатация речного судна

Суд удовлетворил требования Пермской транспортной прокуратуры о приостановлении действия судового документа и запрета эксплуатации судна «Святая Мария». Как сообщает надзорный орган, было установлено, что его собственник внес несанкционированные конструктивные изменения, так на судне оборудовано парильное помещение с нагревательными элементами. «Такие изменения создают потенциальную угрозу безопасности эксплуатации судна и могут привести к аварийным ситуациям, в том числе к возгоранию», - говорится в релизе транспортной прокуратуры. Исполнение судебного решения находится на контроле.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура