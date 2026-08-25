В Башкирии подросток на питбайке насмерть сбил сверстника

В Туймазинском районе в аварии погиб школьник и пострадали еще двое несовершеннолетних, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

25 августа около 4 часов ночи на 2-м км дороги Карамалы—Губеево—Метевтамак несовершеннолетний водитель питбайка наехал на компанию подростков.

В аварии погиб школьник, двоих его несовершеннолетних знакомых с травмами доставили в больницу.

На место происшествия выезжал Туймазинский межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов.

Майя Иванова