Участника СВО из Удмуртии ошибочно признали самовольно оставившим воинскую часть

Участника СВО из Удмуртии ложно обвинили в самовольном оставлении части (статус СОЧ). Это выяснилось после обращения супруги военнослужащего к уполномоченному по правам человека в республике Максиму Шумихину, сообщили в аппарате омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Статус СОЧ солдату присвоили в январе. Его супруга не согласилась с этим и попросила господина Шумихина посодействовать в «разрешении затянувшегося вопроса». По запросу омбудсмена военная прокуратура провела проверку.

Отметим, что в УК есть статья о самовольном оставлении части или места службы (ст. 337 УК). В период мобилизации за это предусмотрено до пяти лет лишения свободы (ч. 2.1).

«По итогу надзорное ведомство подтвердило, что статус СОЧ был присвоен военнослужащему ошибочно. В конце июля незаконный приказ был отменен, доброе имя бойца восстановлено»,— рассказали в аппарате. Семье военнослужащего пересчитали денежное довольствие за полгода, пока действовал статус СОЧ.