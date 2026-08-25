В Оренбуржье через суд расторгли договор аренды земельного участка в акватории пруда
Суд удовлетворил требование прокуратуры расторгнуть договор аренды земельного участка в Адамовском районе Оренбуржья и исключить из ЕГРН записи о наличии обременения. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Как уточняют в надзорном ведомстве, гражданин арендовал у муниципалитета земельный участок, который полностью сформирован в пределах акватории пруда на реке Жангильдинка. Водный объект находится в собственности РФ.
Арендатор не согласился с принятым решением суда и обжаловал его. Суд апелляционной инстанции оставил доводы жалобы без удовлетворения.