Готовность Удмуртии к отопительному сезону составила почти 69%

Готовность объектов здравоохранения и спорта в Ижевске к отопительному сезону составляет менее 50%, школ и детсадов — 67,8%. Эти направления врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила администрации столицы республики «взять на личный контроль и доложить о мерах по устранению отставания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Общая готовность столицы республики находится на отметке 69,7%, что «выше прошлогоднего уровня, однако до 100-процентного результата еще далеко». В целом по Удмуртии — почти 69%, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Нам нужна 100-процентная готовность, а не “дорожная карта” с отстающими пунктами. В прошлом году паспорта готовности получили все, кроме Можги. В этом году отстающих быть не должно. Ресурсоснабжающим организациям в срок до 1 сентября необходимо создать нормативные запасы основного и резервного топлива»,— сказала госпожа Абрамова.

Она призвала обратить «особое внимание на качество дорог». «Мы вкладываем колоссальные средства, и каждый отремонтированный километр сетей, каждая модернизированная котельная должны работать надежно, а не выходить из строя при первом же морозе»,— подчеркнула врио главы.

В планах республики на 2026 год — строительство, переустройство и капремонт 355 объектов и 195 км инженерных коммуникаций.