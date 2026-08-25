Рейс из Антальи в Оренбург задерживается почти на 10 часов

В международном аэропорту Оренбурга имени Гагарина зафиксированы задержки рейсов по двум туристическим направлениям. Борт, следовавший по маршруту Анталья – Оренбург, должен был прибыть в 02:30, однако его прилет ожидается только в 12:20. Обратный вылет перенесен с 04:30 на 14:20 — задержка составляет почти 10 часов. Данные приводит онлайн-табло оренбургского авиаузла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Также сдвинуто расписание рейса из Сочи. Вместо 09:00 самолет прибудет в 11:10, а обратный вылет вместо 10:00 состоится в 12:10. Информация о причинах задержек не уточняется.

Яна Вежлева