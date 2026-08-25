Оренбуржье вошло в тройку регионов-лидеров по скорости строительства жилья

В Оренбургской области продолжает расти объем вводимого в эксплуатацию жилья: по данным регионального минстроя, за январь — июль 2026 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сдано 575,7 тыс. кв. метров жилой площади. Наиболее заметный рост показал многоквартирный сектор: за шесть месяцев в регионе было введено 175,2 тыс. кв. метров, что составляет почти 122% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Единого ресурса застройщиков, сегодня Оренбургская область занимает третье место в России по скорости возведения многоквартирных домов. Среднее время строительства одного объекта составляет 409 дней, а средняя площадь дома превышает 4 тыс. кв. метров. Основной объем вводимого жилья по-прежнему приходится на частное домостроение — 400,5 тыс. кв. метров индивидуальных домов. Для всех муниципалитетов утверждены годовые плановые показатели по вводу жилья, в Александровском районе они уже выполнены на 126%.

Положительная динамика по сравнению с прошлым годом наблюдается в Александровском, Домбаровском, Илекском, Красногвардейском, Курманаевском, Новоорском, Октябрьском, Саракташском районах, а также в Абдулинском, Гайском, Кувандыкском округах и Медногорске.

Яна Вежлева