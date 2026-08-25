Самарский бизнес-центр выплатит посетительнице компенсацию за опасную травму

Частично удовлетворен гражданский иск местной жительницы к самарскому ООО «Волга Плаза» и его владельцам о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. Решение принял Кинельский районный суд Самарской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, истица получила вред здоровью средней тяжести, упав с крыльца, когда покидала бизнес-центр через запасной выход. После этого у потерпевшей развились осложнения из-за травмы. Причиной инцидента стало отсутствие поручней на лестнице здания.

Суд установил причинно следственную связь между действиями ответчиков и причиненным вредом и постановил взыскать с одного из них в пользу потерпевшей материальный ущерб в размере 6,6 тыс. руб. и компенсацию морального вреда на 71,3 тыс. руб. Еще с одного ответчика взысканы 7,3 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба и 78,8 тыс. руб. компенсации морального вреда. Решение пока не вступило в силу.

Георгий Портнов