В Бардымском округе ищут инвестора для объекта культурного наследия начала XX века

В Бардымском округе на торги выставлен объект культурного наследия — здание «Правление волостное», расположенное в селе Елпачиха. Об этом сообщает инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Специальное здание по образцовому проекту для волостного правления было построено в 1908–1912 годах. В 1918 году в этом здании был образован волостной Совет крестьянских депутатов.

Здание площадью 464,7 кв. м реализуется по льготной цене — от 1 руб. за 1 кв. м. Новый собственник обязан выполнить требования по сохранению объекта и провести его реставрацию.

Напомним, что в Пермском крае действует комплекс мер поддержки инвесторов, готовых восстанавливать объекты культурного наследия. В их числе программа льготного кредитования со ставкой от 6% годовых, а также механизмы передачи памятников архитектуры для последующего восстановления и современного использования.

Такие здания могут стать музеями, культурными пространствами, гостиницами, кафе, образовательными или туристическими объектами.