В Самаре расследуют загрязнение Волги нефтесодержащими водами

В акватории Волги зафиксировано маслянистое пятно. В настоящее время надзорные органы ищут суднонарушитель. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Маслянистое пятно было обнаружено в понедельник, 24 августа. На место прибыли специалисты Росприроднадзора, сотрудники транспортной полиции и профильная лаборатория.

По данным надзорных ведомств, на поверхности воды зафиксирована радужная пленка толщиной менее 0,001 мм. Для определения состава загрязнения произведен отбор проб воды.

Установлено, что загрязнение носит локальный характер. Инцидент не относится к категории чрезвычайных ситуаций и не представляет угрозы для жизни и здоровья населения, а также для работы городских водозаборов. Фактов гибели водных биоресурсов не выявлено.

Предварительной причиной загрязнения считается разовый сброс подсланевых вод (нефтесодержащих вод, которые образуются в машинных отделениях судов, скапливаются на дне трюма, под сланями — решетчатыми полами. — «Ъ-Волга») с проходящего судна. Надзорные органы устанавливают нарушителя.

Георгий Портнов