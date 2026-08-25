СКР расследует гибель младенца в Кудымкарском округе

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка в результате наезда на него автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 21 августа 2026 года. 30-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля в деревне Кудымкарского округа, не убедившись в безопасности маневра, совершила наезд на своего сына. Из-за полученной травмы головы ребенок скончался на месте происшествия.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.