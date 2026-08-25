Новые кварталы в микрорайоне Комсомольском получат названия «Дзен» и «Драйв»
Специализированный застройщик «ПЗСП-Комсомольский» регистрирует два новых товарных знака: «Дзен» и «Драйв». Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. В пресс-службе застройщика сообщили «Ъ-Прикамье», что новые товарные знаки — это названия для двух контуров комплексного развития территории в микрорайоне Комсомольском. Название «Драйв» получит территория по Ветлужской улице, где будет реализована концепция «город в городе» (смешанная застройка, активные первые этажи, школа, детские сады и поликлиника). Территория по Хабаровской и Вагонной улицам, граничащая с сосновым бором, получит название «Дзен». Здесь будет реализована концепция «природный урбанизм», которая включает среднеэтажную застройку.
Напомним, торги на право КРТ микрорайона Комсомольский выиграла компания ПЗСП в конце прошлого года. Реновации подлежат две территории общей площадью около 25 га, расположенные в правобережной части Перми, в микрорайоне Комсомольском и по улицам Хабаровской и Вагонной. Завершить проект нужно в течение 15 лет со дня заключения договора о КРТ. На территории освоения расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью почти 42 тыс. кв. м, а также объекты нежилого фонда. Застройщик должен будет расселить 24 многоквартирных ветхих и аварийных дома.
ПЗСП, основанный в 1963 году, входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона. Среди строящихся комплексов компании — «Три Девятых» (ул. Кронштадтская, 39), «Красное яблоко» (ул. Яблочкова, 5), «Патриот» (ул. Целинная, 59), объекты по ул. Танцорова, 96, ул. Белозерской, 26, и другие.