Проектировщик документации бизнес-терминала в Большом Савино создал новую компанию

В Перми зарегистрировано ООО «ПСК “Альянс”», следует из данных Rusprofile. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений, а также производством малярных, электромонтажных и кровельных работ. Уставный капитал общества — 1,5 млн руб. Единоличным владельцем и гендиректором общества является Михаил Светлаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Перми Фото: пресс-служба аэропорта Перми

Стоит отметить, что Михаил Светлаков выступает соучредителем одноименной компании ООО «ПСК “Альянс”», зарегистрированной в 2019 году. 52,5% долей владеет Наталья Дербенева, остальные 47,5% принадлежат господину Светлакову. Организация занимается разработкой проектной документации бизнес-терминала на территории аэропорта Большое Савино. Там ООО выполняет инженерно-геологические, гидрометеорологические, геодезические и экологические изыскания. Ранее Михаил Светлаков сообщал, что компания намерена участвовать в выборе генподрядчика, который займется возведением терминала.

О планах строительства отдельного бизнес-зала для VIP-пассажиров на территории Большого Савино стало известно в июле прошлого года. Тогда источники сообщали, что у краевых властей и компании «Новапорт» (оператор пермского аэропорта) есть обоюдное желание, чтобы на территории воздушной гавани оказывался наиболее полный набор услуг бизнес-класса. Объект появится на месте демонтированного терминала по ул. Аэродромной. Старый терминал функционировал с 1967 по 2017 год. Соответствующий участок, согласно кадастровой карте, имеет общую площадь 15,5 тыс. кв. м.

По данным «Ъ-Прикамье», бизнес-терминал будет представлять собой комплекс нескольких объектов, включая зоны досмотра транспортных средств, высадки и посадки пассажиров, а также парковку и ангары. Также предполагается благо­устройство территории. Общая площадь основного здания терминала может составить 400–500 кв. м. В нем предусмотрят зал совещаний, персональные комнаты для VIP-пассажиров и точку общепита с баром. Пропускная способность терминала может достигать десяти пассажиров в час. По данным собеседников, здание может быть введено в эксплуатацию в 2026 или 2027 году.