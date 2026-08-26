Производитель нефтегазового оборудования из Добрянки снизил прибыль втрое

ООО «Научно-производственное объединение “Эталон”» поделилось финансовыми результатами за прошлый год. По данным Rusprofile, компания закончила отчетный период с прибылью в размере 116,9 млн руб., что ниже показателя предыдущего года на 72% (тогда — 420,6 млн руб.). Выручка компании снизилась не так значительно — на 12%, с 2,9 млрд до 2,5 млрд руб.

ООО «НПО “Эталон”» — научно-производственная компания, осуществляющая разработку и изготовление технологического оборудования для нефтегазовой и энергетической отрасли.

Компания была зарегистрирована в 2007 году, ее генеральным директором с апреля 2022 года является Игорь Гутуев. Совладельцами ООО «НПО “Эталон”» являются Олег Бычков (90% доли в УК — 180 млн руб.) и Алексей Прозоров (10% доли в УК — 20 млн руб.).