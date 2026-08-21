И. о. главы Ленинского района Перми покинул должность

Исполняющий обязанности главы Ленинского района Перми Константин Дароватовский покинул должность. Информация о нем как о руководителе исчезла с сайта местной администрации. Знакомые с ситуацией источники говорят, что наниматель не продлил ему контракт, срок действия которого истекал в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Дароватовский

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Константин Дароватовский

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, о том, что Константин Дароватовский оставит занимаемую должность, источники «Ъ-Прикамье» рассказали в июле этого года. Причины кадровых перестановок они не назвали.

Константин Дароватовский был назначен и. о. главы Ленинского района в июле. В этой должности он сменил Александра Русанова, проработавшего на ней чуть больше двух лет. Господин Дароватовский родился в Череповце, окончил инженерный факультет Череповецкого государственного университета, а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета. До прихода на муниципальную службу работал в АО МХК «Еврохим» и АО «Северсталь».

В качестве и.о. главы на сайте администрации указан Владимир Радченко, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя района.