Гендиректор ХК «Салават Юлаев»: «Основные долги мы погасили»

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов на проходящей пресс-конференции, посвященной скорому началу нового сезона, сообщил журналистам, что клуб погасил основные долги. «Хоккейный клуб принял действенные меры по существенному уменьшению кредиторской нагрузки. Сейчас мы более четко видим свои проблемы. Будет непростой год, но мы понимаем все варианты развития событий. Республика нас поддерживает и мы с уверенностью смотрим на будущий сезон»,— заявил господин Баширов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ХК "Салават Юлаев" Ринат Баширов и главный тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов

Фото: Идэль Гумеров Генеральный директор ХК "Салават Юлаев" Ринат Баширов и главный тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов

Фото: Идэль Гумеров

Генеральный директор клуба отметил, что «абонементы на все ложи проданы». «Темпы продаж абонементов в целом такие же, хотя мы ожидали снижения. Для нас это существенная часть доходов,— пояснил Ринат Баширов. — Мы ведем переговоры о спонсорских контрактах. Возможно, с кем-то удастся заключить контракт».

Идэль Гумеров