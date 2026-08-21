В Пермском политехе нашли способ проектировать двигатели на гранулированном топливе

Ученые Пермского политеха совместно со специалистами ПАО НПО «Искра» разработали методику для проектирования двигателей нового поколения на гранулированном топливе. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Сегодня в космической технике используют два типа ракетных двигателей: жидкостные и твердотопливные. Принцип работы двигателей на гранулированном топливе заключается в подаче твердых частиц в камеру сгорания вместе с газом. Как говорится в релизе, такие установки можно многократно включать и перезапускать в полете, плавно регулируя тягу. В то же время при их проектировании инженеры сталкиваются с серьезной проблемой, поскольку порошково-газовая смесь ведет себя непредсказуемо. Методики, позволяющей точно рассчитать параметры системы подачи топлива, до сих пор не существовало. Поэтому в мире пока нет серийных образцов таких установок — они только разрабатываются.

«Мы разработали методику, которая позволяет на этапе проектирования рассчитать все ключевые параметры таких двигателей: от соотношения газа и порошка в топливной смеси до размеров баков и количества форсунок», — рассказал Андрей Елькин, ведущий конструктор ПАО НПО «Искра», младший научный сотрудник ПНИПУ.

В итоге была разработана экспериментально подтвержденная система расчета параметров двигателей на гранулированном топливе. «Она даст инженерам возможность на этапе расчетов закладывать все ключевые параметры — от массы топлива до давления в системе. Это позволит создавать маневренные, многоразовые космические двигательные аппараты нового поколения, спутники, способные уклоняться от космического мусора, межпланетные зонды с возможностью многократной коррекции курса и аппараты для очистки орбиты», — сообщает ПНИПУ/