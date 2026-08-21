Минземимущества Башкирии планирует продать Lexus за 25 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии хочет внести изменения в программу приватизации. В перечень государственного имущества, подлежащего продаже, вошли земельный участок и здания в Илишевском районе, фельдшерско-акушерский пункт в Хайбуллинском районе и премиальный автомобиль.

Балансовая стоимость легкового универсала Lexus LM350H, по данным минземимущества, составляет 25,95 млн руб., а остаточная — около 20 млн руб. Минивэн произведен в 2023 году. Кому он принадлежит и с чем связана продажа, не говорится.

Программа приватизации действует до конца нынешнего года. Ранее республика планировала отказаться от своей доли в ряде предприятий (Иглинский весовой завод, «Башкиравтодор», АПК «Алексеевский», Башкирское речное пароходство и других). В июне власти представили новый план приватизации на 2027 — 2029 годы.

Идэль Гумеров