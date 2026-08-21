При Пермской художественной галерее начнет работу фонд поддержки и развития

Пермская художественная галерея создаст Фонд поддержки и развития. Как сообщила «Новому компаньону» директор галереи Юлия Тавризян, некоммерческая организация будет называться «Фонд имени Николая Серебренникова». Руководителем фонда назначена Ольга Гусева. Собранные фондом средства будут направлять на пополнение коллекции, издание каталогов и реализацию специальных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Напомним, официальное открытие нового комплекса художественной галереи состоялось в конце марта. Здание расположено на территории завода Шпагина. Строительство велось с 2021 года. Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную.

Площадь нового здания галереи составляет 21,6 тыс. кв. м, что в семь раз превышает площадь прежнего помещения в Спасо-Преображенском соборе, в котором художественная галерея располагалась с 1932 года.