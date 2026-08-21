В двух районных судах Прикамья назначат новых председателей

Квалификационная коллегия судей (ККС) объявила об открытии вакантных должностей председателей двух районных судов: Ильинского и Карагайского. Как сообщается на сайте ККС, документы от соискателей принимаются до 3 сентября. Решение по кандидатурам будет принято на заседании ККС 22 сентября 2026 года.

Ильинский суд с 2021 года возглавлял Дмитрий Троцко. В конце июля он ушел в почетную отставку. Карагайским судом с 2021 года руководит Елена Косяк, ее полномочия прекратятся 12 февраля 2027 года в связи с уходом в почетную отставку.